Путин о крушении Ил-76: Зафиксировали пуски 2 ракет с подконтрольных Киеву территорий

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин прокомментировал крушение российского Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Глава государства встретился со студентами – участниками специальной военной операции в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Мы не просто же их туда подвозили. Главное управление разведки ВСУ знали о том, что мы туда везем военнослужащих – 65 человек, а всего было запланировано 190. И зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально они это сделали или по ошибке. Но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму. В 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнем, как в таких случаях говорят. Самолет был поражен системами ПВО. Не армейскими системами, ПЗР и так далее», – рассказал глава государства, отметив, что это видно по найденным элементам поражения, а российские средства «ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут».

Путин допустил, что удар мог быть нанесен либо американскими, либо французскими системами – «через пару-тройку дней будет точный ответ дан».

«Но в любом случае то, что произошло, это преступление», – заключил Президент.

Напомним, 24 января самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. Ранее СК установил точку пуска ракеты, сбившей Ил-76 в Белгородской области.