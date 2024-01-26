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СК установил точку пуска ракеты, сбившей Ил-76 в Белгородской области
СК РФ сообщил, что была установлена точка, откуда запустили ракету, сбившую в Белгородской области самолет Ил-76, сообщает РИА Новости.
Следствие выяснило, что зенитно-ракетное вооружение, из которого поразили российский военно-транспортный самолет, находилось в селе Липцы Харьковской области.
Кроме того, в процессе осмотра места крушения специалисты обнаружили документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих. Были также найдены сопроводительные документы ФСИН.
Напомним, 24 января самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
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