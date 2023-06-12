Путин о Берлускони: Это был политик мирового масштаба и большой друг нашего народа

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, каких на сегодня очень мало, заявил президент России Владимир Путин. Видео с мнением российского лидера об итальянском политическом деятеле в своем телеграм-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Он был большим другом нашего народа, и многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами», – сказал Путин. Он подчеркнул, что именно Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и Североатлантическим альянсом, так как при его участии были созданы «соответствующие механизмы взаимодействия».

«Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым, и имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал», – сказал Путин.

Он вновь выразил соболезнование итальянскому народу и всем близким Берлускони. «Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики», – подчеркнул Президент.

Напомним, что ранее он также направил соболезнование Президенту Италии Серджо Маттарелле.

Берлускони скончался сегодня в миланской больнице на 87-м году жизни после продолжительной болезни.