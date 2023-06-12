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Руc Тат
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Общество 12 июня 2023 11:38

Умер Сильвио Берлускони

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В Милане после продолжительной болезни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на 87-м году жизни. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

С начала апреля политик, основатель и лидер партии «Вперед, Италия» лечился в больнице от воспаления легких. Позже выяснилось, что он страдает от хронического миеломоноцитарного лейкоза и развившейся на этом фоне легочной инфекции. Берлускони проходил в миланской клинике курс химиотерапии.

Повторно политика госпитализировали 9 июня в тяжелом состоянии – всего через три недели после выписки.

Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В 1993 году основал политическую партию «Вперед, Италия», а спустя год занял пост премьер-министра. Вскоре приведшая его к власти коалиция распалась, однако политик сохранил свою популярность, и в 2001 году вновь занял пост премьера, который не покидал до 2006 года.

В 2008 году, переименовав свою партию в «Народ свободы», Берлускони в третий раз занял пост премьер-министра. В 2011 году подал в отставку, однако оставался бессменным лидером своей партии.

Был дважды женат, имел двоих детей от первого брака и троих – от второго.

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