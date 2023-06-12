Умер Сильвио Берлускони

В Милане после продолжительной болезни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на 87-м году жизни. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

С начала апреля политик, основатель и лидер партии «Вперед, Италия» лечился в больнице от воспаления легких. Позже выяснилось, что он страдает от хронического миеломоноцитарного лейкоза и развившейся на этом фоне легочной инфекции. Берлускони проходил в миланской клинике курс химиотерапии.

Повторно политика госпитализировали 9 июня в тяжелом состоянии – всего через три недели после выписки.