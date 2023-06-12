Путин выразил соболезнования Президенту Италии в связи с кончиной Сильвио Берлускони

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной экс-премьера страны Сильвио Берлускони. Глава российского государства назвал его своим другом, выдающимся политиком и замечательным человеком, с которым связаны важнейшие события новейшей истории Италии.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Берлускони был истинным патриотом и превыше всего ставил интересы Отечества. Он по праву считался патриархом итальянской политики и пользовался высоким международным авторитетом, добавил Путин.

«В России Сильвио Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между нашими странами. Он внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнёрских связей», – отметил Президент.

Он также призвал передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким политика и пожелал им душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.

Напомним, сегодня стало известно, что Берлускони умер на 87-м году жизни в Милане после продолжительной болезни.