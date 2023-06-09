Путин: Нужно укрепить технологический суверенитет стран СНГ и ЕАЭС

Необходимо уделять больше внимания укреплению технологического суверенитета в системообразующих отраслях экономики, требуется достижение подлинной технологической самодостаточности стран СНГ и ЕАЭС. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я много раз говорил и хотел бы повторить и в этом кругу: мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться, от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы всё всегда любой ценой должны производить у себя — ничего подобного нет в наших планах», — уточнил глава российского государства, выступая на встрече с главами правительств стран — членов СНГ и ЕАЭС.

Путин отметил, что Россия останется значимой частью мировой экономики, но по критически важным направлениям будет стремиться к независимости. При этом российский лидер подчеркнул, что страна всегда открыта к сотрудничеству с другими странами в разных сферах, включая высокие технологии.

Президент РФ сегодня находится в Сочи с рабочей поездкой. Ранее он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, они обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности. В частности, речь шла о планах по размещению на территории республики российского ядерного оружия. Позднее у Путина должны состояться переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.