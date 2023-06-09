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Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Беларуси в июле
Размещение российского ядерного вооружения на территории Беларуси начнется после окончания подготовки сооружений для него — 7-8 июля. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, беседуя с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает телеканал «Россия 24».
«И сразу начнем соответствующие мероприятия Минобороны по его размещению на вашей территории. Так что всё идет по плану, всё стабильно», — заверил глава российского государства белорусского лидера.
Путин также заметил, что им с Лукашенко всегда есть о чем поговорить, и предложил подробно обсудить вопросы безопасности.
Президент РФ сегодня находится в Сочи с рабочей поездкой. Позднее у него должны состояться переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Владимир Путин также посетит встречу с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.
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