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Песков рассказал о целях поездки Путина в Сочи
Президент России Владимир Путин находится в Сочи с рабочей поездкой. Сегодня он проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, побеседует с белорусским лидером Александром Лукашенко, а также встретится с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент РФ отправится в "Сириус", где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Встречать Путина будет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По его словам, сегодня российский президент также посетит Академию единоборств — спортивно-тренировочный центр, который был построен в «Сириусе» по его поручению.
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