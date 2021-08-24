Путин: Нужно избавить пенсионеров от сбора справок для выплаты в 10 тыс. рублей

Пенсионеров необходимо избавить от сбора справок для получения единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на втором этапе съезда «Единой России».

«Нужно организовать такую выплату максимально оперативно, главное, чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок», — подчеркнул глава государства.

Он поручил Кабмину и депутатам «Единой России» принять необходимые технические и нормативные решения по данному вопросу.

Также Президент напомнил, что выплата полагается всем категориям пенсионеров.

«Подчеркну, выплата в размере 10 тыс. будет проведена именно всем пенсионерам — и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД и по линии других ведомств», — цитирует Путина РИА Новости.

Напомним, решение о единовременной выплате в 10 тыс. рублей глава государства анонсировал еще в прошедшее воскресенье, на встрече с членами «Единой России». Соответствующий указ он подписал сегодня утром.