news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 12 мая 2026 13:17

В Кремле сообщили, примет ли Путин участие в «КазаньФоруме»

Читайте нас в
Телеграм
В Кремле сообщили, примет ли Путин участие в «КазаньФоруме»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин не посетит ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет», – сказал Песков.

Экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая. В этом году на участие в форуме зарегистрировались 103 страны.

Напомним, Казань в июне также примет саммит Россия – АСЕАН.

читайте также
Исламские финансы, халяль-маркет и Modest Fashion Day: как пройдет «КазаньФорум-2026»
Исламские финансы, халяль-маркет и Modest Fashion Day: как пройдет «КазаньФорум-2026»
#KazanForum-2026 #Владимир Путин #Дмитрий Песков
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

Татарстанцев ждет еще одна сокращенная рабочая неделя в конце мая

12 мая 2026
Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

Путин наградил жительницу Татарстана орденом «Родительская слава»

11 мая 2026
Новости партнеров