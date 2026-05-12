В Кремле сообщили, примет ли Путин участие в «КазаньФоруме»

Президент России Владимир Путин не посетит ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет», – сказал Песков.

Экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая. В этом году на участие в форуме зарегистрировались 103 страны.

Напомним, Казань в июне также примет саммит Россия – АСЕАН.