Экономика 12 мая 2026 10:57

На «КазаньФорум» зарегистрировались участники из рекордного числа стран – более 100

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» зарегистрировались участники из более чем 100 государств. Об этом сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член оргкомитета форума Талия Минуллина на брифинге в Кабмине РТ.

«Сегодня у нас в системе регистрации подтверждено более 100 стран. Конкретно сейчас – 103 страны. Мы пока не хотели бы оглашать точные итоги, потому что мероприятие фактически только начинается. Но уже сейчас для нас эти 103 страны – это рекорд. Никогда не было такого количества представителей и такого количества высокопоставленных гостей», – сказала Минуллина.

ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая.

