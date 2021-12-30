Путин не поздравил президентов Украины, Грузии и стран Балтии с Новым годом

Российский лидер Владимир Путин не стал поздравлять с наступающим Новым годом и Рождеством президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зарубишвили, а также лидеров стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. На это обратил внимание специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале Пул №3.

Решение Путина не поздравлять иностранных коллег журналист объяснил «ярковыраженной антироссийской позицией» этих политиков.

Ранее Президент России направил поздравления главам и премьер-министрам стран ЕС и СНГ, а также руководителям некоторых международных структур.

В их числе оказались Президент Беларуси Александр Лукашенко, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, Президент США Джо Байден и многие другие.