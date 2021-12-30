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Политика
30 декабря 2021  14:51

Путин не поздравил президентов Украины, Грузии и стран Балтии с Новым годом

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Российский лидер Владимир Путин не стал поздравлять с наступающим Новым годом и Рождеством президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зарубишвили, а также лидеров стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии. На это обратил внимание специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале Пул №3.

Решение Путина не поздравлять иностранных коллег журналист объяснил «ярковыраженной антироссийской позицией» этих политиков. 

Ранее Президент России направил поздравления главам и премьер-министрам стран ЕС и СНГ, а также руководителям некоторых международных структур. 

В их числе оказались Президент Беларуси Александр Лукашенко, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, Президент США Джо Байден и многие другие. 

#Владимир Путин #поздравление с новым годом #политика
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