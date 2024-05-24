Песков: Россия не хочет вечного противостояния, но не отдаст новые регионы

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: © «Татар-информ»

Россия не хочет «вечного» вооруженного противостояния, но не возвратит Украине новые территории. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков агентству Reuters, комментируя опубликованный ранее материал о вероятной готовности РФ к переговорам.

«<...> не может быть и речи о возврате четырех регионов, которые теперь на постоянной основе входят в состав России согласно ее собственной Конституции», — излагает агентство позицию пресс-секретаря Президента РФ.

Речь идет о Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, вошедших в состав России осенью 2022 года после состоявшихся там плебисцитов. Часть территории этих регионов контролирует Украина.

Upd. (18.12): «Президент неоднократно говорил о том, что он готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции», — уточнил Песков видение ситуации российской стороной (цитата по РИА Новости).

До этого Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных российских источника написало, что Президент РФ Владимир Путин будто бы готов пойти на переговоры о прекращении огня, если при этом будут зафиксированы «нынешние линии фронта».

Вместе с тем Путин якобы выразил разочарование попытками стран Запада сорвать гипотетически возможные переговоры и решением украинского лидера Владимира Зеленского запретить их на законодательном уровне.

До этого, в апреле, Дмитрий Песков уже заявлял, что Президент России готов к переговорам на основе так называемых «Стамбульских соглашений» 2022 года, но с учетом включения в состав РФ новых регонов.