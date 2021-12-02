Путин назвал трагедию в одной из шахт Кузбасса общей болью всей России

Авария на шахте «Листвяжная», в результате которой погибли шахтеры и спасатели, — это общая беда и боль для Кузбасса и для всей России. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал глава государства во время совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.

Путин отметил, что постоянно находится на связи с губернатором региона Сергеем Цивилевым, который возглавляет оперативный штаб по ликвидации последствий аварии.

Кроме того, по словам российского лидера, Правительство РФ регулярно получает доклады от руководства МЧС.

«В регион незамедлительно, как вы знаете, прибыли руководители МЧС, Ростехнадзора, и, конечно, сразу же федеральным ведомствам было дано поручение оказать помощь семьям погибших и пострадавшим», — напомнил он.

Напомним, 25 ноября во время взрыва в шахте «Листвяжная» находились 285 человек. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять спасателей. Десятки получили различные ранения и травмы.

На следующий день, 26 ноября, Путин подписал указ о посмертном награждении орденами Мужества шести горноспасателей, считавшихся погибшими при проведении спасательной операции. Впоследствии оказалось, что один из них выжил.