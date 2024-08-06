Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на границе Курской области
Появились кадры уничтожения военной техники украинской ДРГ, предпринявшей попытку прорыва на территорию Курской области. Противник был уничтожен огнем артиллерии, а также силами армейской авиации и ударных беспилотников, заявили в Минобороны России.
«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — отмечается под видео, появившимся в телеграм-канале ведомства.
Противник с большими потерями отступил на территорию Украины и продолжает обстреливать российский регион.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»