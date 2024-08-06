Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на границе Курской области

Появились кадры уничтожения военной техники украинской ДРГ, предпринявшей попытку прорыва на территорию Курской области. Противник был уничтожен огнем артиллерии, а также силами армейской авиации и ударных беспилотников, заявили в Минобороны России.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — отмечается под видео, появившимся в телеграм-канале ведомства.

Противник с большими потерями отступил на территорию Украины и продолжает обстреливать российский регион.