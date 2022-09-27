Путин — о вывозе зерна с Украины: Сплошное надувательство, ничего больше

Ситуация с вывозом зерна с Украины по-прежнему остается надувательством для нуждающихся стран. Львиная часть судов, покинувших порты, по-прежнему проходит мимо них, что грозит миру продовольственным кризисом, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Он подчеркнул, что Россия не раз обращала внимание на эту проблему, однако ее заявления остаются без должной реакции.

«Ситуация здесь не меняется – сплошное надувательство, и ничего больше. Повторю, Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис», – цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По его словам, пока что из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре отправились в нуждающиеся страны по программе ООН.

27 сентября Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.

Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Позже Путин обратил внимание на то, что большая часть урожая вывозится Западом в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.