Путин назвал продуктивными переговоры с Премьер-министром Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин оценил продуктивность прошедших в Москве переговоров с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В завершение переговоров лидеры двух стран пообщались за бокалом шампанского, соблюдая при этом дистанцию в несколько метров.

«Спасибо большое, что нашли время приехать. На мой взгляд, очень продуктивная была встреча. Можно сказать, беспрецедентная по времени (беседа длилась около пяти часов — прим. Т-и). Ну, и по результату, потому что <…> работали по конкретно поставленным Вами вопросам. Важно, что они практически все реализуются. Еще раз спасибо и всего самого доброго», — обратился Президент РФ к венгерскому Премьеру.

Кроме того, российский лидер попросил у собеседника прощения за необходимость соблюдать меры по борьбе с коронавирусом. При этом он подчеркнул, что это не помешало обсудить все интересующие обе стороны проблемы.

«Извините, пожалуйста, что в силу этих ограничений приходится вот так, на расстоянии, друг с другом общаться, но это не помешало нам обсудить все вопросы», — заметил Путин.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», после переговоров Виктор Орбан рассказал, что Венгрия в ближайшее время закупит российскую вакцину против Covid-19 «Спутник Лайт».