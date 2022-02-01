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Политика
1 февраля 2022  19:52

Переговоры Путина и Орбана продлились около пяти часов

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В Москве завершились переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщает РИА Новости, они продлились около пяти часов.

Главными темами встречи стали вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.

Также Президент РФ объяснил собеседнику идею гарантий безопасности и пообещал его информировать о дальнейшем развитии ситуации. 

Сам Орбан расценивает визит в Россию как миссию мира, подчеркнув, что ни одна из европейских стран не нацелена на войну.

#Владимир Путин #гарантии безопасности #Венгрия
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