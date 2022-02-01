Переговоры Путина и Орбана продлились около пяти часов
В Москве завершились переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщает РИА Новости, они продлились около пяти часов.
Главными темами встречи стали вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.
Также Президент РФ объяснил собеседнику идею гарантий безопасности и пообещал его информировать о дальнейшем развитии ситуации.
Сам Орбан расценивает визит в Россию как миссию мира, подчеркнув, что ни одна из европейских стран не нацелена на войну.