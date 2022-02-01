Венгрия в ближайшее время закупит российский «Спутник Лайт»

В ближайшее время Венгрия закупит российскую вакцину против Covid-19 «Спутник Лайт». Препарат можно применять в качестве бустерной дозы, в том числе после зарубежных прививок. Об этом после переговоров с Президентом России Владимиром Путиным рассказал Премьер-министр страны Виктор Орбан.

Также в стране планируется создание завода по производству вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе здесь намерены выпускать и российский «Спутник V».

«Венгрия скоро построит завод, который будет производить разные виды вакцин, как, например, „Спутник V“. Я надеюсь, что мы сможем об этом договориться и приступить к производству», — добавил Орбан.