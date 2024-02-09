Путин назвал «полной дурью» решение Соединенных Штатов ограничить расчеты в долларах

Фото: пресс-служба Кремля

Использование доллара в качестве внешнеполитической борьбы является одной из грубейших стратегических ошибок руководства США. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Доллар — это основа основ могущества США <...> Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу», — сказал глава государства.

То, что Вашингтон применяет такие рестрикции, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, в отношении некоторых стран является сигналом для всего мира. Путин обратил внимание на то, что даже союзники Штатов сегодня сокращают запасы в долларах, поскольку они видят, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить.

«Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчёты в долларах. Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединённых Штатов, налогоплательщиков Соединённых Штатов», — сказал Президент.

Он привел цифры: если до 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро, из которых 50% приходилось на доллар, то сейчас осталось только 13%.

Интервью с Путиным было опубликовано сегодня ночью, в 2.25 по московскому времени, в Х (бывшая соцсеть Twitter) и на YouTube-канале Такера Карлсона. За 7 часов двухчасовое видео набрало более 60 млн и почти 2,5 млн просмотров соответственно. По состоянию на 11.35 по московскому времени в Х 2-часовое видео посмотрели более 71,7 млн раз. Русскоязычная версия вышла на сайте Кремля в 7.00. Свое желание взять интервью у Владимира Путина Такер Карлсон ранее объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.