Число просмотров интервью с Путиным в Х преодолело отметку в 60 млн просмотров

Интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в X (бывшая соцсеть Twitter) перешагнуло отметку 60 млн просмотров за 7 часов.

Число репостов на данный момент превышает 156 тысяч, отметку «нравится» поставили 541,5 тысяч человек. При этом в течение последних 45 минут двухчасовое интервью посмотрели 4 млн зрителей, а на YouTube за это время количество просмотров увеличилось на полмиллиона и приблизилось к 2,5 млн.

Фото: скриншот соцсети

Расшифровка встречи журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network с Президентом России также была опубликована на сайте Кремля. Свое желание взять интервью у Владимира Путина Такер Карлсон ранее объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.