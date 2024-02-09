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Число просмотров интервью с Путиным в Х преодолело отметку в 60 млн просмотров
Интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в X (бывшая соцсеть Twitter) перешагнуло отметку 60 млн просмотров за 7 часов.
Число репостов на данный момент превышает 156 тысяч, отметку «нравится» поставили 541,5 тысяч человек. При этом в течение последних 45 минут двухчасовое интервью посмотрели 4 млн зрителей, а на YouTube за это время количество просмотров увеличилось на полмиллиона и приблизилось к 2,5 млн.
Расшифровка встречи журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network с Президентом России также была опубликована на сайте Кремля. Свое желание взять интервью у Владимира Путина Такер Карлсон ранее объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.
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