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Путин назвал победу в Курской битве переломным моментом всей Второй мировой войны
Победа советских войск в Курской битве означала завершение переломного момента Второй мировой войны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в поселке Поныри Курской области по случаю 80-летия этого сражения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава российского государства.
По мнению Путина, «никакие „Тигры“, „Пантеры“ (новейшие на тот момент немецкие танки, в битве также участвовали тяжелые САУ „Элефант“ — прим. Т-и) и прочая нечисть, прочие „звери“ не могли сломить силу духа советского солдата».
Главным событием Курской битвы Президент назвал танковый бой под Прохоровкой (современные исследователи оспаривают встречный характер этого эпизода битвы — прим. Т-и).
Особо в своем поздравлении Путин отметил жителей Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей — на территории именно этих нынешних российских регионов тогда велись бои.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент вручил звезды Героев России экипажу танка, остановившего колонну ВСУ, и оценил действия участников специальной военной операции в целом. В Понырях он также пообщался с местными жителями.
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