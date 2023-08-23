Путин назвал победу в Курской битве переломным моментом всей Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Победа советских войск в Курской битве означала завершение переломного момента Второй мировой войны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в поселке Поныри Курской области по случаю 80-летия этого сражения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», — подчеркнул глава российского государства.

По мнению Путина, «никакие „Тигры“, „Пантеры“ (новейшие на тот момент немецкие танки, в битве также участвовали тяжелые САУ „Элефант“ — прим. Т-и) и прочая нечисть, прочие „звери“ не могли сломить силу духа советского солдата».

Главным событием Курской битвы Президент назвал танковый бой под Прохоровкой (современные исследователи оспаривают встречный характер этого эпизода битвы — прим. Т-и).

Особо в своем поздравлении Путин отметил жителей Курской, Белгородской, Орловской и Воронежской областей — на территории именно этих нынешних российских регионов тогда велись бои.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент вручил звезды Героев России экипажу танка, остановившего колонну ВСУ, и оценил действия участников специальной военной операции в целом. В Понырях он также пообщался с местными жителями.