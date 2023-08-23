Путин: Все участники спецоперации сражаются смело и решительно

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Все бойцы специальной военной операции действуют смело и решительно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в Курске по случаю 80-летия победы в Курской битве.

«Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами <…>», — сказал глава государства и еще раз поздравил россиян с 80-летием победы в сражении на Курской дуге.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы.