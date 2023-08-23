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Путин: Все участники спецоперации сражаются смело и решительно
Все бойцы специальной военной операции действуют смело и решительно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая в Курске по случаю 80-летия победы в Курской битве.
«Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами <…>», — сказал глава государства и еще раз поздравил россиян с 80-летием победы в сражении на Курской дуге.
Кроме того, Путин выразил уверенность, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской битвы.
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