Экономика 19 декабря 2025 16:10

Путин назвал нехватку самолетов причиной роста цен на авиабилеты

В России сильные традиции авиастроения, однако гражданская авиация всегда была производной от военной. Об этом в ходе прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«У нас хорошие традиции и боевого, и гражданского авиастроения. Вопрос всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации. А к военной авиации совсем другие подходы – и по жизненному циклу, и по расходу керосина, и по шумам. Чисто гражданским авиастроением <...> мы не занимались», – признал глава государства, имея в виду советское время.

По словам Путина, на данный момент Россия нуждается в гражданских самолетах. Он связал повышение цен на авиабилеты с недостаточной численностью авиапарка.

читайте также
Первый полет нового Ту-214 из отечественных комплектующих прошел штатно
Первый полет нового Ту-214 из отечественных комплектующих прошел штатно
Коробченко: В 2026 году КАЗ должен выпустить три Ту-214
