Путин назвал грабежом попытку изъять российские активы
Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки Европейского Союза использовать замороженные российские резервы для кредитного финансирования Украины. Своим мнением он поделился во время прямой линии.
«Кража – неподходящее слово, ведь это тайное похищение имущества. У нас это пытаются сделать открыто, а это грабеж. Но не получается пока это сделать, потому что последствия будут тяжелые для грабителей», – заявил Путин.
По его словам, выдать кредит под залог российских активов обернется последствиями для экономики любой страны, так как это увеличит бюджетный долг. Кроме того, это будет удар по имиджу и подрыв доверия к еврозоне.
«Свои золотовалютные резервы здесь хранят многие страны. И у них уже возникают сомнения и опасения. Стоит только начать, и потом это можно тиражировать под разными предлогами. Сейчас кому-то не нравится СВО и борьба с неонацизмом, а потом может не понравится политика ЛГБТ* сообщества. А в исламских странах очень жесткие законы по защите традиционных ценностей. И вот вам предлог для изъятия суверенных денег», – выразил уверенность Президент России.
«И самое главное – что бы ни украли и как бы это ни сделали – когда-то придется отдавать», – заключил Владимир Путин.
*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».