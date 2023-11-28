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Путин назвал главную задачу на предстоящее десятилетие
Перед российскими властями стоит задача сберечь и преумножить народ страны, поскольку от этого зависит будущее Русского мира. Об этом на пленарной сессии Всемирного русского народного собора заявил Президент Владимир Путин.
«Сбережение и преумножение народа России – наша задача на предстоящее десятилетие, на поколения вперед. Это будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России», – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что у многих народов страны сохраняется традиция многопоколенной семьи, где воспитывают 4-5 и больше детей, и призвал сберегать и возрождать эту традицию.
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