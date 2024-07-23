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Политика 23 июля 2024 11:49

Путин назначил заместителей секретаря Совбеза России

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Путин назначил заместителей секретаря Совбеза России
Фото: пресс-служба Кремля

Все шесть заместителей секретаря Совбеза России остались на прежних должностях. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ», – сказано в тексте.

Также в качестве заместителей остались Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов. Помимо них назначен помощник – им стал Дмитрий Грибков.

Напомним, ранее Президент России освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ (занимал этот пост с мая 2008 года). Вместо него был назначен экс-министр обороны России Сергей Шойгу.

#Владимир Путин #совбез
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