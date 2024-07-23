Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин назначил заместителей секретаря Совбеза России
Все шесть заместителей секретаря Совбеза России остались на прежних должностях. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ», – сказано в тексте.
Также в качестве заместителей остались Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов. Помимо них назначен помощник – им стал Дмитрий Грибков.
Напомним, ранее Президент России освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ (занимал этот пост с мая 2008 года). Вместо него был назначен экс-министр обороны России Сергей Шойгу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»