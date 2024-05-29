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Политика 29 мая 2024 09:28

Путин назначил своего помощника Дюмина секретарем Государственного совета

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Путин назначил своего помощника Дюмина секретарем Государственного совета
Алексей Дюмин
Фото: kremlin.ru

Помощник Президента России Алексей Дюмин стал секретарем Государственного совета РФ. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Внести в состав Государственного совета Российской Федерации <...> изменение, изложив наименование должности Дюмина А. Г. в следующей редакции: „помощник Президента Российской Федерации“», — сказано в документе.

О том, что бывший губернатором Тульской области в 2016–2024 годах Дюмин на посту помощника российского лидера «будет курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и курировать спорт в Администрации Президента», рассказал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

#администрация президента рф #Владимир Путин #госсовет рф
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