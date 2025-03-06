news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 6 марта 2025 10:14

Путин назначил Дарчиева послом России в США

Читайте нас в
Телеграм
Путин назначил Дарчиева послом России в США
Александр Дарчиев
Фото: пресс-служба МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева Чрезвычайным и Полномочным послом России в Соединенных Штатах и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне (по совместительству).

Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее, 27 февраля, на прошедших в Стамбуле российско-американских переговорах делегация США передала официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом России в Вашингтоне.

Александр Никитич Дарчиев родился в 1960 году. Кандидат исторических наук. На дипломатической службе состоит с 1992 года. С 2003 по 2005 год – заместитель директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ, с 2005 по 2010 год – советник-посланник посольства РФ в США, с 2010 по 2014 год – директор Департамента Северной Америки, с 2014 по 2021 год – посол РФ в Канаде, с 2021-го – вновь директор Департамента Северной Америки.

читайте также
США согласовали кандидатуру нового посла России в Вашингтоне
Новым послом России в США может стать Александр Дарчиев
#посол россии #Россия и США
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

5 марта 2025
Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

5 марта 2025