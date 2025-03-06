Путин назначил Дарчиева послом России в США

Александр Дарчиев

Фото: пресс-служба МИД РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева Чрезвычайным и Полномочным послом России в Соединенных Штатах и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне (по совместительству).

Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее, 27 февраля, на прошедших в Стамбуле российско-американских переговорах делегация США передала официальную ноту с агреманом на назначение Дарчиева послом России в Вашингтоне.

Александр Никитич Дарчиев родился в 1960 году. Кандидат исторических наук. На дипломатической службе состоит с 1992 года. С 2003 по 2005 год – заместитель директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ, с 2005 по 2010 год – советник-посланник посольства РФ в США, с 2010 по 2014 год – директор Департамента Северной Америки, с 2014 по 2021 год – посол РФ в Канаде, с 2021-го – вновь директор Департамента Северной Америки.