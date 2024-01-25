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Общество 25 января 2024 19:15

Путин напомнил о повышении уровня МРОТ и других социальных выплат

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Путин напомнил о повышении уровня МРОТ и других социальных выплат
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами вузов Калининградской области напомнил о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать. С этого года он будет уже существенно повыше. А это в свою очередь отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — подчеркнул российский лидер.

В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырос на 18,5%, до 19 242 рублей в месяц. От величины МРОТ зависит расчет оплаты больничного, пособия по беременности и родам, а также некоторых других социальных выплат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что индексация соцвыплат и пособий с 1 февраля коснется около 20 млн жителей России.

#Владимир Путин #увеличение мрот
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