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Индексация соцвыплат и пособий с 1 февраля коснется около 20 млн жителей России. Об этом на совещании с Правительством рассказал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий — соответствующее постановление Правительства подготовлено. Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом, который утвердил Президент [Владимир Путин] в прошлом году», — сказал глава Кабмина.

Увеличится помощь семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 24,6 тыс. рублей. Увеличится и ежемесячное пособие по уходу за малышом.

Кроме того, маткапитал увеличится с 586,9 тыс. до 630,4 тыс. рублей при рождении первого ребенка, с 775,6 тыс. до почти 834 тыс. рублей при втором и последующих детях (если не получали на первого ребенка). Если семья уже потратила часть средств маткапитала, будет проиндексирован только его остаток.

Также предусмотрено повышение выплат инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам.

«В целом такая мера затронет около 20 млн человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек», — приводятся слова Премьера в телеграм-канале Кабмина.