Путин наградил президента УНИКСа и гендиректора ВК «Зенит-Казань»

Евгений Богачев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент — генеральный директор УНИКСа Евгений Богачев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, а генеральном директору ВК «Зенит-Казань» Ильхаму Рахматуллину присвоено почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ.

Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Богачев награжден орденом за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Ильхам Рахматуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рахматуллин отмечен почетным званием за заслуги в области физической культуры и спорта наряду с многолетней добросовестной работой, следует из текста указа.

В прошлом сезоне УНИКС стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, уступив ЦСКА. В свою очередь «Зенит-Казань» недавно завоевал Суперкубок России, взяв верх над московским «Динамо».