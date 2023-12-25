Богачев: «УНИКС – стабильный клуб. Никому за 25 лет из тренеров не говорил «до свидания!»

Евгений Богачев подвел итоги 25-летки, оценил уходящий чемпионский год и поделился ожиданиями от нынешнего сезона

Фото: unics.ru

«Перасовича здесь все устраивает. И материально, и в отношении России к нему»

Евгений Борисович, как вы оцениваете итоги уходящего года для УНИКСа?

Ну, скажем, год еще не закончен, закончен цикл сезона. Мы впервые взяли золотые медали Единой лиги ВТБ. У нас было много трофеев, в том числе и в Европе. Но этого трофея не было. Жаль, конечно, что так вышло в Евролиге, когда у нас все было впереди. Но теперь вот Единая лига у нас.

Нынешний сезон? Почти половина чемпионата прошла, и мы идем вторыми после ЦСКА. Пока удовлетворительно. Я считаю, все впереди. Все зависит от второй части чемпионата. Команда у нас неплохая, практически прошлогодняя. Удалось сохранить и тренера, и значительное количество игроков.

Обидно, что стали чемпионами, а значит, могли бы сейчас снова в Евролиге играть…

Конечно обидно. А что делать? Но у всех же запрет в Европе. Мы не слабее их. Два года назад мы обыгрывали здесь и «Реал», и «Панатинаикос», и «Барселону», и «Жальгирис», и турецкие команды – «Фенербахче», «Эфес»... Шансы были у нас. Конечно, обидно. Но не только в этом. У нас там и гонорары хорошие были – это важно. Надеюсь, что все восстановится. Руководство Единой лиги разговоры ведет.

Вот взять, например, Израиль. Там война идет довольно серьезная. Но они же проводят свои матчи, насколько я слышал, в Сербии. Их не исключили из еврокубков.

«Перасовичу понравилось здесь. В Европе он был уже везде – и в финалах, и так далее. Он – хороший тренер» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Велимир Перасович остался в Казани, и это было немного неожиданно. Казалось, что после такого сезона его заберут в большие европейские клубы.

Ему понравилось здесь. В Европе он был уже везде – и в финалах, и так далее. Как говорится, лучше попом в деревне, чем звонарем в городе. Он хороший тренер. Есть такая пословица: «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше». Его все устраивает. И материально, и в отношении России к нему. Отношение руководства нашей республики более человеческое, чем на Западе. И он это знает.

Переговоры с ним шли недолго?

Нет, недолго. В течение месяца все решили, если не меньше. В августе уже был здесь, как положено.

Зарплата повыше стала?

Не могу сказать. Может, и повыше, тут же от премий зависит. Будут победы – будут премии. Он это хорошо знает. Нам победы нужны. Первые места, серебро – тоже неплохо.

«Почти половина чемпионата прошла, и мы идем вторыми после ЦСКА. Пока удовлетворительно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С возрастанием количества команд в Единой лиге стало сложнее с нашим бюджетом»

Вам не кажется, что команда стала немного слабее по сравнению с прошлым сезоном, даже учитывая сохраненных игроков и усиление?

Все покажут финалы. А кажется, не кажется… Все в финале! Если по два-три игрока из-за болезни не выходят на площадку, все может казаться. Резервных же нельзя брать иностранцев, а русские все разобраны. Раньше в Евролигу можно было восьмого и девятого. Сейчас ровно шесть. К тому же сегодня все команды укрепились.

В нынешнем сезоне подтвердить титул будет сложнее? ЦСКА серьезно усилились, да и новую мотивацию для игроков подобрать сложнее.

ЦСКА каждый сезон становится сильнее, чем в предыдущем. И команд стало побольше. Новички неплохо играют. «Уралмаш» неплохо выглядит, МБА появилась, «Руна», «Самара»… Больше игр, больше разъездов. Это ведь тоже выматывает. В тесных самолетах сидеть великанам, которые больше двух метров. Очень выматывают такие перелеты.

Сложнее с нашим бюджетом. Он четвертый в лиге – все есть в открытом доступе, все опубликовано. Наши бюджеты в 2-2,5 раза меньше. Мы не можем себе позволить чартеры.

«Дмитрий Кулагин – очень сильный русский игрок, но не все игры получаются» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А как вам новички? Эрик Грин, Исмаэль Бако, Дмитрий Кулагин? Кого можете выделить?

Я скажу, Дмитрий Кулагин – очень сильный русский игрок, но не все игры получаются. Эрик Грин – когда у него идет, неплохой. В защите, может быть, не так хорош. Но как снайпер он удивительные забрасывает мячи.

Но важно не это, важна коллективная игра и защита. Американцы ведь не привыкли играть в защите. У них счета там какие – всегда за 100 очков. У них атака, для зрителей все. А у нас очень много свистков. Тот задел, этот задел. Судьи немножко не дают зрителю посмотреть, понимаете? Нам же важно не только победить, важна и выручка. А для этого нужна эффективность, зрелище! А у нас каждые две минуты свистки, и игра разбивается на эпизоды.

Удержание в команде Ненада Дмитриевича считаете главной трансферной победой?

Нет. Это хороший игрок, хороший разыгрывающий. У нас и Маркос Найт хороший разыгрывающий. Он и разыграть может, и забить. Каждый индивидуально имеет свои особенности.

«Эрик Грин как снайпер удивительные забрасывает мячи» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Со всеми тренерами остались хорошие отношения. Судьбоносным считаю назначение Еремина»

Можете подвести главные успехи вашего 25-летнего пребывания на посту президента клуба?

Какие могу назвать успехи? В первый же год, когда меня выдвинули на этот пост, назначил главным тренером Евгения Коваленко. И сразу же в первый год мы выиграли бронзу. Могу также вспомнить много игроков, которые приезжали к нам. Тот же Кит Лэнгфорд или другие гениальные игроки. Их за 25 лет было много. И большинство из них меня поздравили с юбилеем.

Победы наши. Во-первых, Лига ФИБА-Европы. Затем в Еврокубке мы были и серебряными призерами, и чемпионами. Был у нас Кубок Северной лиги, в Литве был финал – «Литувас Ритас» победили на последних секундах. Все правительство Литвы было там. Страна заражена баскетболом. И неважно, проигрывают или нет, – все равно празднуют. С Евгением Пашутиным Кубок Европы выигрывали. Сначала он у нас разыгрывающим был, потом тренером много лет.

«С Евгением Пашутиным Кубок Европы выигрывали» Фото: © «Татар-информ»

Мы были в первой восьмерке Евролиги, самого высшего европейского турнира (в сезоне 2021/22, – прим. ТИ-Спорт). Но нам дальше пройти не дали, потому что все российские команды исключили из соревнований. Были и три Кубка России, много серебряных медалей. Ну и вот в минувшем сезоне нам впервые удалось завоевать золото Единой лиги ВТБ.

Командные успехи УНИКСа действительно внушительны. А какое ваше персональное решение на посту считаете главным, судьбоносным?

Как я уже отмечал, назначение Коваленко. Еще одно судьбоносное решение – назначение Станислава Еремина. Он был шесть сезонов у руля, потом был советником. Он и сейчас у меня помощник и тренер младших команд. С ним удалось много титулов завоевать.

Выделить трудно. Сейчас Велимир Перасович тоже очень замечательный тренер. Бывший известный баскетболист. Очень требовательный. Димитрис Прифтис тоже был хороший.

«Прифтис пришел еще малоопытным. Россию мало знал, и в Европе особо не было опыта» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А как же Евгений Пашутин?

У него закончился контракт, но с опцией продления с его и нашей стороны. И уже после окончания сезона мы с ним разговаривали, кого из игроков оставлять и кого дополнительно искать. А мне Еремин говорит, что у него уже контракт с «Локомотивом». Уже на следующий день Пашутин пришел и говорит, что идет в «Локомотив», потому что родом из Сочи, из Краснодарского края, родители там, родственники. Но потом, я думаю, он сожалел, что ушел. Дальше у него пошел в «Автодор», сейчас в Перми. У нас с ним хорошие отношения сохранились.

Может, и к лучшему. Дальше УНИКС пригласил иностранных специалистов, и команда стала выглядеть интереснее.

Прифтис четыре года был у нас. Я ему и повышал поощрения, и договорились уже. А у него было право выхода до июля. Все согласовывали, но там уже семейные истории. Дочь, 12 лет, без папы растет… Я говорю «сюда привози, у нас тут международная школа же есть». Но нет. И чем кончилось? Он пошел в «Панатинаикос», где проработал полгода. Потом в Турции (клуб «Тофаш» – прим. ТИ-Спорт), и теперь в маленькой команде в Италии («Реджиана» – прим. ТИ-Спорт). У нас с ним тоже хорошие отношения – он меня поздравляет, мы созваниваемся… Он все помнит, тоже сожалеет.

Все тренеры хорошие были. Прифтис пришел еще малоопытным. Россию мало знал, и в Европе особо не было опыта. Мы были в финале Кубка Европы. Немного не хватило, был последний бросок. Но там судья нас прижал. Тот самый судья, которого, будучи игроком, Руслан Авлеев когда-то нокаутировал (в матче с «Бешикташем» в Кубке Сапорты 2000 года Авлеев ударил сербского судью Миливое Йовчича, – прим. ТИ-Спорт).

И вот он через 18 лет финал Кубка Европы. Мы ведем «+2», соперник бросает трехочковый – промазал. Судья дает еще попытку. Якобы часы, секундомер не так работал. И этому игроку дали еще раз штрафной трехочковый бросить – он попал.

Вообще практически никому из тренеров по завершению их контрактов я не говорил «до свидания». Они сами шли туда, где считали лучше. Либо в Европу, либо на большие деньги. А потом сожалели. Потому что УНИКС – стабильная команда со стабильными спонсорами. И несмотря на то, что у нас бюджет ниже многих команд в России, мы стараемся вовремя поощрять.