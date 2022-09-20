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Официальная хроника
20 сентября 2022  12:14

Путин наградил погибшего при взрыве генпрокурора ЛНР Горенко Орденом мужества

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду погибшему присудили за «самоотверженность, мужество и отвагу», говорится в документе.

Напомним, 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, расположенном в центре Луганска, прогремел взрыв. От полученных ранений погибли генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

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