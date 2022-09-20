Путин наградил погибшего при взрыве генпрокурора ЛНР Горенко Орденом мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества генерального прокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Награду погибшему присудили за «самоотверженность, мужество и отвагу», говорится в документе.
Напомним, 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики, расположенном в центре Луганска, прогремел взрыв. От полученных ранений погибли генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.