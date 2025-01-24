Путин наградил первого вице-мэра Казани орденом Почета
Денис Калинкин в 2018 году
Первый заместитель мэра столицы Татарстана Денис Калинкин удостоен ордена Почета. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Денис Калинкин с 2006 года руководил аппаратом исполнительного комитета столицы РТ. В 2014 году стал руководителем исполкома города. В 2020-м был избран первым заместителем главы муниципального образования Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин наградил руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.