Путин наградил первого вице-мэра Казани орденом Почета

Денис Калинкин в 2018 году

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Первый заместитель мэра столицы Татарстана Денис Калинкин удостоен ордена Почета. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Денис Калинкин с 2006 года руководил аппаратом исполнительного комитета столицы РТ. В 2014 году стал руководителем исполкома города. В 2020-м был избран первым заместителем главы муниципального образования Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин наградил руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.