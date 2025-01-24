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Политика 24 января 2025 09:44

Путин наградил первого вице-мэра Казани орденом Почета

Путин наградил первого вице-мэра Казани орденом Почета
Денис Калинкин в 2018 году
Фото: © «Татар-информ»

Первый заместитель мэра столицы Татарстана Денис Калинкин удостоен ордена Почета. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Денис Калинкин с 2006 года руководил аппаратом исполнительного комитета столицы РТ. В 2014 году стал руководителем исполкома города. В 2020-м был избран первым заместителем главы муниципального образования Казани.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин наградил руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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#денис калинкин #орден Почета
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