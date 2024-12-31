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Общество 31 декабря 2024 10:24

Путин наградил Салимгараева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Путин наградил Салимгараева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Айдар Салимгараев
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Салимгараев отмечен «за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

Такой же награды удостоился и гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

#Айдар Салимгараев #награждение
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