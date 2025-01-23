Путин наградил орденом Дружбы руководителя исполкома Казани

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы руководителя Исполкома Казани Рустема Гафарова. Наградой его отметили за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Еще орденом Дружбы удостоили начальника управления административных и правоохранительных органов аппарата Кабмина РТ Рустема Кадырова и управляющего делами Раиса Татарстана Муслиха Ситдикова. Глава Минстроя республики Марат Айзатуллин и его заместитель Владимир Кудряшев, в свою очередь, отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, что орден Дружбы учредили в 1994-м. Эту российскую госнаграду вручают россиянам, а также иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Гафаров руководит исполкомом Казани с 2020-го. До этого он восемь лет работал главой администрации Советского района и два года занимал должность первого замруководителя исполкома, курируя социальный блок.