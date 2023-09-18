news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 18 сентября 2023 22:41

Путин наградил орденами Хабенского и Канделаки

Скопировать ссылку

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета режиссера и актера Константина Хабенского, а орденом Дружбы — медиаменеджера Тину Канделаки. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Директор МХТ имени А. П. Чехова отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», а заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» удостоена награды «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Константин Хабенский и мэр Казани Ильсур Метшин обсудили предстоящие гастроли МХТ имени Чехова в столице Татарстана.

читайте также
Путин наградил супругов из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»
#Владимир Путин #константин хабенский #Тина Канделаки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100