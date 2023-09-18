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Путин наградил орденами Хабенского и Канделаки
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета режиссера и актера Константина Хабенского, а орденом Дружбы — медиаменеджера Тину Канделаки. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Директор МХТ имени А. П. Чехова отмечен «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», а заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» удостоена награды «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Константин Хабенский и мэр Казани Ильсур Метшин обсудили предстоящие гастроли МХТ имени Чехова в столице Татарстана.
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