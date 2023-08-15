Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Хабенский и Метшин обсудили предстоящие гастроли МХТ имени Чехова в Казани
В декабре этого года Московский художественный театр имени Чехова покажет в Казани два спектакля. На какой именно сцене это произойдет, пока не определено. Предстоящие гастроли театра обсудили глава города Ильсур Метшин и художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, сообщает пресс-служба мэрии.
«В декабре запланированы гастроли малой формы Художественного театра. Это спектакли, поставленные в малом формате: на 200–300, максимум 400 зрителей. Такие спектакли не хочется распылять на большие площадки», — объяснил Константин Хабенский после встречи.
В прошлом, 2022 году МХТ имени Чехова представил на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала спектакль «Сирано де Бержерак», а на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля — постановку «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».
На этот раз театр покажет в столице Татарстана «Винни-Пуховские чтения» — новую работу Евгения Гришковца, которую он обдумывал около десяти лет. Кроме того, вниманию казанской публики окажется представлен спектакль «Дуэль» режиссера Антона Яковлева. Действие этой работы разворачивается на Кавказе, а его герои объединены лишь временем и пространством.
Помимо прочего, Метшин и Хабенский обсудили совместный проект, который театральный деятель образно назвал «парадом семьи». Характер события он раскрывать не стал, но уточнил, что идею предполагается реализовать весной следующего, 2024 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»