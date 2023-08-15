Хабенский и Метшин обсудили предстоящие гастроли МХТ имени Чехова в Казани

Фото: kzn.ru

В декабре этого года Московский художественный театр имени Чехова покажет в Казани два спектакля. На какой именно сцене это произойдет, пока не определено. Предстоящие гастроли театра обсудили глава города Ильсур Метшин и художественный руководитель — директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, сообщает пресс-служба мэрии.

«В декабре запланированы гастроли малой формы Художественного театра. Это спектакли, поставленные в малом формате: на 200–300, максимум 400 зрителей. Такие спектакли не хочется распылять на большие площадки», — объяснил Константин Хабенский после встречи.

Фото: kzn.ru

В прошлом, 2022 году МХТ имени Чехова представил на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала спектакль «Сирано де Бержерак», а на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля — постановку «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

На этот раз театр покажет в столице Татарстана «Винни-Пуховские чтения» — новую работу Евгения Гришковца, которую он обдумывал около десяти лет. Кроме того, вниманию казанской публики окажется представлен спектакль «Дуэль» режиссера Антона Яковлева. Действие этой работы разворачивается на Кавказе, а его герои объединены лишь временем и пространством.

Помимо прочего, Метшин и Хабенский обсудили совместный проект, который театральный деятель образно назвал «парадом семьи». Характер события он раскрывать не стал, но уточнил, что идею предполагается реализовать весной следующего, 2024 года.