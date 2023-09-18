Путин наградил супругов из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»

Муж и жена из Татарстана — Иршат и Чулпан Ханифовы удостоены медалей ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Супруги награждены «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Вместе с татарстанцами такие же медали получили жители Архангельской, Московской, Новгородской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Ранее, в июне, медалью ордена «Родительская слава» были награждены другие представители Татарстана — Ильдар и Гульнур Рафиковы.