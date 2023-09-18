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Путин наградил супругов из Татарстана медалью ордена «Родительская слава»
Муж и жена из Татарстана — Иршат и Чулпан Ханифовы удостоены медалей ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Супруги награждены «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».
Вместе с татарстанцами такие же медали получили жители Архангельской, Московской, Новгородской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Ранее, в июне, медалью ордена «Родительская слава» были награждены другие представители Татарстана — Ильдар и Гульнур Рафиковы.
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