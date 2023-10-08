Путин: Надо добиться технологического суверенитета по смежным с АПК секторам экономики

Фото: пресс-служба Кремля

Необходимо обращать особое внимание на смежные секторы экономики, которые завязаны на АПК. Об этом в своем поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником заявил Президент России Владимир Путин.

«Это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее. По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что важно задействовать возможности отраслевой науки для того, чтобы исследования отечественных научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве и быстро внедрялись.

В своем поздравлении Путин также отметил, что на сегодня продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.

На республиканском совещании 7 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики региона, о чем сообщал «Татар-информ».