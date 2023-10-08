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Путин: Надо добиться технологического суверенитета по смежным с АПК секторам экономики
Необходимо обращать особое внимание на смежные секторы экономики, которые завязаны на АПК. Об этом в своем поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником заявил Президент России Владимир Путин.
«Это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее. По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что важно задействовать возможности отраслевой науки для того, чтобы исследования отечественных научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве и быстро внедрялись.
В своем поздравлении Путин также отметил, что на сегодня продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.
На республиканском совещании 7 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики региона, о чем сообщал «Татар-информ».
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