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Руc Тат
Экономика 8 октября 2023 09:10

Путин: Надо добиться технологического суверенитета по смежным с АПК секторам экономики

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Путин: Надо добиться технологического суверенитета по смежным с АПК секторам экономики
Фото: пресс-служба Кремля

Необходимо обращать особое внимание на смежные секторы экономики, которые завязаны на АПК. Об этом в своем поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником заявил Президент России Владимир Путин.

«Это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и так далее. По этим направлениям нам также надо добиться технологического суверенитета», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что важно задействовать возможности отраслевой науки для того, чтобы исследования отечественных научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве и быстро внедрялись.

В своем поздравлении Путин также отметил, что на сегодня продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта.

На республиканском совещании 7 октября Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики региона, о чем сообщал «Татар-информ».

#Владимир Путин #Сельское хозяйство
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