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Минниханов: Сельское хозяйство РТ вносит свой вклад в продовольственную безопасность РФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня на республиканском совещании назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Рустам Минниханов напомнил, что в завтра, во второе воскресенье октября, будут отмечать профессиональный праздник работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
«Результаты достойные. Это результат успешного труда механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров и других специалистов», — подчеркнул руководитель республики, упомянув, что регион лидирует в сфере животноводства и производит более 2 млн тонн молока.
«Их (работников сельского хозяйства — прим. Т-и) слаженная работа позволяет полностью обеспечить нашу республику основными продуктами питания и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность нашей страны», — добавил Раис РТ.
От имени руководства Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех работников и ветеранов сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Он поручил достойно провести празднование Дня работников сельского хозяйства, в том числе на муниципальном уровне.
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