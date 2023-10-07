Минниханов: Сельское хозяйство РТ вносит свой вклад в продовольственную безопасность РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня на республиканском совещании назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что в завтра, во второе воскресенье октября, будут отмечать профессиональный праздник работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Результаты достойные. Это результат успешного труда механизаторов, агрономов, доярок, ветеринаров и других специалистов», — подчеркнул руководитель республики, упомянув, что регион лидирует в сфере животноводства и производит более 2 млн тонн молока.

«Их (работников сельского хозяйства — прим. Т-и) слаженная работа позволяет полностью обеспечить нашу республику основными продуктами питания и вносит весомый вклад в продовольственную безопасность нашей страны», — добавил Раис РТ.

От имени руководства Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех работников и ветеранов сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Он поручил достойно провести празднование Дня работников сельского хозяйства, в том числе на муниципальном уровне.