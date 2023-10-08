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Путин: Продукция АПК входит в число ключевых статей российского экспорта
Сельхозпродукция на сегодня входит в число ключевых статей российского экспорта. Об этом в своем поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником заявил Президент России Владимир Путин.
«Растет и экспортный потенциал отрасли. Продукция АПК уже входит в число ключевых статей российского экспорта, причём по ряду позиций, таким как пшеница, рыба, наши компании являются глобальными лидерами», – приводится цитата главы государства на сайте Кремля.
Путин подчеркнул: мощное развитие и укрепление российского АПК, уверенное движение отрасли вперёд стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли.
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