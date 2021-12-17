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Официальная хроника
17 декабря 2021  15:28

Путин: Надо активнее работать со Всемирной организацией здравоохранения

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Активнее работать со Всемирной организацией здравоохранения призвал сегодня Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом передает РИА Новости.

«Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям», — цитирует издание российского лидера. 

Владимир Путин принимает участие в съезде РСПП. Здесь подводятся итоги деятельности объединения за 2018–2021 годы. Кроме того, на сегодняшнем съезде планируется обсудить приоритетные задачи РСПП на среднесрочную перспективу до 2025 года.

Во время выступления Президент РФ обратился к жителям страны с просьбой не забывать об антиковидных мерах во время новогодних праздников.

#Владимир Путин #всемирная организация здравоохранения #российский союз промышленников и предпринимателей
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