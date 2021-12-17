«Не тот случай»: Путин призвал россиян соблюдать антиковидные меры в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин попросил россиян не забывать об антиковидных мерах во время новогодних праздников и продолжать их соблюдать. Об этом глава государства сказал на съезде РСПП, сообщает РИА Новости.

«Новогодние праздники всегда вызывают позитивные сказочные ожидания на будущее, и это хорошо, и надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос», — подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что предприятия полного безостановочного цикла продолжат работать и в праздничные дни. Кроме того, граждане хотят встретиться и пообщаться со своими близкими и друзьями.

«У нас знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности, это сегодня не тот случай», – заключил глава государства.