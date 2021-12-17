Путин принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин участвует в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на котором планируется подвести итоги деятельности объединения в 2018–2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что работа объединения в последние годы направлена на взаимодействие бизнеса и власти.

На сегодняшнем съезде планируется также обсудить приоритетные задачи РСПП на среднесрочную перспективу до 2025 года. В фокусе внимания участников встречи — обеспечение предсказуемости делового климата, стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса, а также участие бизнеса в реализации нацпроектов и инициатив социально-экономического развития России.