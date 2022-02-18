Путин начал серию встреч по подготовке послания Федеральному Собранию

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале серии совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию.

Глава государства ранее отмечал, что предстоит серьезная комплексная работа.

17 февраля Путин провел с членами правительства заседание, на котором обсуждались важные экономические вопросы.

«Мы начинаем серию совещаний по подготовке послания Федеральному Собранию. Это большая, комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов», – сказал глава государства в начале собрания.

Послание Федеральному Собранию, по его мнению, должно продемонстрировать направление развития страны, а также представить базу для повышения благосостояния граждан.

На следующей неделе состоится еще одно собрание по подготовке к посланию.

До этого времени российский Президент также планирует провести встречи с главами Минфина, Минэкономразвития и ЦБ.

Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил о том, что конкретная дата оглашения послания пока не определена.

В качестве возможных источники в СМИ называют 1 и 3 марта. Предполагается, что «послание Путина должно состояться до обращения Президента США Джо Байдена к Конгрессу.