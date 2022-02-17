Путин: Послание парламенту должно демонстрировать направление развития России

Послание Президента Федеральному Собранию — это не просто «обещание коврижек и льгот», оно должно продемонстрировать направление развития страны, а также представить базу для повышения благосостояния граждан. Об этом на совещании по экономическим вопросам рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Послание Федеральному Собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещания каких-то коврижек, дополнительных льгот и решения социальных проблем в широком смысле этого слова. Мы с вами должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно же, будем решать главную задачу — повышение благосостояния наших граждан», — заявил глава государства.

Он отметил, что следующее совещание, посвященное подготовке к посланию, состоится на следующей неделе. До него Владимир Путин планирует провести встречи с главами Минфина, Минэкономразвити и ЦБ.