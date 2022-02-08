СМИ: Путин огласит послание Федеральному собранию в начале марта

Президент России Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале марта. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Аппарате Президента.

Конкретная дата оглашения послания пока не определена. В качестве возможных источники называют 1 и 3 марта. Предполагается, что «послание Путина должно состояться до обращения Президента США Джо Байдена к конгрессу», пишет издание. Отвечая на вопрос о дате оглашения послания, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил: «Сообщим своевременно».

Одной из тем выступления Путина станет международная повестка.

Ранее Песков сообщал журналистам, что послание могут перенести из-за сложной эпидемиологической обстановки.

В 2021 году послание было оглашено 21 апреля.