Путин: «Единая Россия» показала свою способность к обновлению и постоянному развитию

В конце 2021 года «Единая Россия» отметит свое 20-летие. Партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала свою способность к обновлению и постоянному развитию. Об этом, приветствуя делегатов XX съезда «ЕР», заявил Президент России Владимир Путин.

На протяжении этих лет «Единая Россия» остается крупнейшей политической силой страны. Это означает не только празднование побед России, но и огромную ответственность, которую депутаты несут перед страной и ее гражданами, подчеркнул Путин.

«Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят», — сказал он.

Также глава государства поблагодарил участников съезда за патриотизм и ответственность при принятии решений, являющихся ключевыми для России.

XX съезд партии проходит сегодня в Москве. В нем принимают участие Президент Татарстана Рустам Минниханов в качестве члена бюро высшего совета партии, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, 26 делегатов от РТ, члены генсовета партии, депутаты Госдумы.